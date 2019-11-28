Перед рішенням дотримуватись посту потрібно здати загальний аналіз крові: лікар-дієтолог

Лікарка-дієтологиня Анна Мельничук у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала, як правильно дотримуватися посту без шкоди для здоров'я.

"З точки зору релігії, посту можуть не дотримуватися діти до 14 років, вагітні, матері-годувальниці, люди з хронічними захворюваннями, військовослужбовці та люди, які подорожують. Вони можуть звільнятися від суворих харчових аспектів поста. Але духовні аспекти залишаються. Що бажано? Є хоча б базовий загальний аналіз, скринінг. Загальний аналіз крові. Люди, ви можете здати загальний аналіз крові за конкретно дуже невелику суму в будь-якій поліклініці чи приватної лабораторії – неважливо. За загальним аналізом крові ви можете зрозуміти, чи є у вас дефіцит заліза – анемія, запалення. Якщо є – я впевнена, що духовний наставник, якщо у людини є бажання, але якісь медичні протипоказання, він підбере оптимальні умови. В індивідуальному порядку з духовним наставником в церкві ви можете обговорити свої цілі і знайти якийсь компроміс", - заявила дієтологиня.

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