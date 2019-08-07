Перебоїв із поставками дизпалива не буде: прогнози експерта

Перебоїв із поставками дизпалива не буде: прогнози експерта147 Читати матеріал російською
Експерт Центру Разумкова Максим Білявський заявив, що Україна може з легкістю замінити російське дизпаливо.
Дефіциту дизпалива не буде, тому що вітчизняний ринок нафтопродуктів перейде на інші джерела поставок, зазначив він. Збільшиться кількість поставок через морські термінали і з країн Європейського Союзу, додав експерт. Постачальники нафтопродуктів готові замістити дефіцит, який може виникнути внаслідок тимчасового припинення поставок російського дизпалива, тут питання в готовності української сторони до подібних змін, заявив Білявський.
Він вважає, що зараз це більше схоже на політичну гру, що з 1 вересня поставки дизельного палива з Російської Федерації будуть відновлені.
Нагадаємо, що з 1 серпня Кабмін ввів спецмита на широкий спектр товарів з Росії, в тому числі і на дизельне паливо. Найбільші російські імпортери вже заявили, що припинять через це поставки нафтопродуктів на Україну.
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