Пенсійний вік піднімуть до 65 років: експерт вказав на винних

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що тіньовий сектор української економіки та ухилення від сплати Єдиного соціального внеску підприємствами, утворюють значний дефіцит пенсійного фонду. За його словами, рано чи пізно, але міжнародні кредитори через цей, постійно зростаючий дефіцит пенсійного фонду, будуть вимагати від України збільшення пенсійного віку до 65 років.

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