Головна Новини
12 лютого • оновлено в 18:43
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Пенсійна криза в Україні: економіст розповів, якими будуть пенсії через 20-30 років

203
Читати матеріал російською

Економіст Олексій Геращенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував можливість продажу води в Крим, чи буде це економічно вигідним.

"Є питання. коли економіка і політика перетинаються. Економіка більш раціональна і вимірюється цифрами. Гіпотетично це можна робити, але якщо ви розраховуєте, що це принесе великі кошти, то Вам треба пошукати приклади у світовій економіці, чи хтось на цьому заробив. Я думаю, що це питання більше політичне. Вплив на загальний баланс буде 0,01% відсотка. Це буде вимірюватися мільйонами, при тому, що загальні обсяги коштів в економіці держави на рівні мільярдів", - заявив Геращенко.

За його словами зараз більше грошей економіки отримують не від продажу ресурсів, а від продажів сфери послуг.

"Зараз війни ведуться більше не за ресурси, а за мізки, за розум людей. Я думаю, що війна за ресурси вже відійшла у минуле", - заявив економіст.

Він також висловився із приводу "склянки води" для літніх людей, тобто про можливість отримання пенсій в Україні за 20-30 років.

"Зараз співвідношення тих, хто платить податки до тих, хто зараз вже на пенсії наближається 1 до 1. І для того, щоб через 25-30 років українці отримували пенсії, уряду доведеться збільшувати пенсійний вік до 70-75 років. В наших умовах, виходячи із поточної народжуваності буде так чи інакше пенсійна криза. І у нас вона буде більш гострою ніж в європейських країнах", - зазначив Геращенко.

Він додав, що в майбутньому варто переглянути умови праці, адже механічну роботу починають виконувати машини. а інтелектуальну роботу деякі люди зможуть виконувати і в 70 років, отже зможуть забезпечувати себе.

Економіст також висловився і щодо можливого курсу долара на 2020 рік.

"Якщо не буде якихось потужних "чорних лебедів", типу коронавіруса, то мій прогноз 27 грн за долар до кінця цього року", - зазначив Геращенко.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Бурчук LIVE
Особа
Олексій Геращенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини