Пенсійна криза в Україні: економіст розповів, якими будуть пенсії через 20-30 років

Економіст Олексій Геращенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Він прокоментував можливість продажу води в Крим, чи буде це економічно вигідним.

"Є питання. коли економіка і політика перетинаються. Економіка більш раціональна і вимірюється цифрами. Гіпотетично це можна робити, але якщо ви розраховуєте, що це принесе великі кошти, то Вам треба пошукати приклади у світовій економіці, чи хтось на цьому заробив. Я думаю, що це питання більше політичне. Вплив на загальний баланс буде 0,01% відсотка. Це буде вимірюватися мільйонами, при тому, що загальні обсяги коштів в економіці держави на рівні мільярдів", - заявив Геращенко.

За його словами зараз більше грошей економіки отримують не від продажу ресурсів, а від продажів сфери послуг.

"Зараз війни ведуться більше не за ресурси, а за мізки, за розум людей. Я думаю, що війна за ресурси вже відійшла у минуле", - заявив економіст.

Він також висловився із приводу "склянки води" для літніх людей, тобто про можливість отримання пенсій в Україні за 20-30 років.

"Зараз співвідношення тих, хто платить податки до тих, хто зараз вже на пенсії наближається 1 до 1. І для того, щоб через 25-30 років українці отримували пенсії, уряду доведеться збільшувати пенсійний вік до 70-75 років. В наших умовах, виходячи із поточної народжуваності буде так чи інакше пенсійна криза. І у нас вона буде більш гострою ніж в європейських країнах", - зазначив Геращенко.

Він додав, що в майбутньому варто переглянути умови праці, адже механічну роботу починають виконувати машини. а інтелектуальну роботу деякі люди зможуть виконувати і в 70 років, отже зможуть забезпечувати себе.

Економіст також висловився і щодо можливого курсу долара на 2020 рік.

"Якщо не буде якихось потужних "чорних лебедів", типу коронавіруса, то мій прогноз 27 грн за долар до кінця цього року", - зазначив Геращенко.

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