Пенсії нижче прожиткового мінімуму: Гончаренко про бюджет 2020

Народний депутат України Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо ухвалення проекту держбюджету 2020 до другого читання.

Він зазначив, що навряд чи голосуватиме за новий проект бюджету 2020.

"Там не лише про вчителів мова, а й про вихователів дитячих садочків. Чому не підняли ЗП вчителям? В повному обсязі я бюджет не бачив, але з того. що я чув і бачив, я знаю. що соціальна складова залишилась на тому ж самому низькому рівні. Ми всі пам'ятаємо про чотири тисячі доларів. Ми розуміємо, що це були досить дивні заяви, але хоч якесь підвищення все одно має бути для працівників сфери освіти. Була постанова від попереднього уряду, яка передбачала таке підвищення через зміну тарифної сітки. Ця постанова новим урядом не відмінена, але вона не виконується. І коли після першого читання я ставив це питання Гончаруку, то він сказав. що це лише перше читання, а до другого ще є час, і ви все ще побачите", - заявив Гончаренко.

Він також наголосив, що у новому проекті держбюджету 2020 прожитковий мінімум вищий за мінімальну пенсію.

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