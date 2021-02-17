Пендзин: чому цигарки будуть дорожчати

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Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів, чому цигарки в Україні будуть дорожчати на 20% щороку до 2025 року. За його словами, тютюнові вироби, що продаються в Україні, мають зрівнятися в ціні з європейськими.

"Курці з точки зору європейської логіки – люди другого сорту", – пожартував експерт. Він додав, що підвищення ціни тютюнових виробів буде змушувати курців відмовлятися від цієї шкідливої звички або переходити на альтернативні цигарки, зокрема, електронні.

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