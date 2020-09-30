Георгій Тука на Обозреватель ТВ 30.09.2020

Тетяна Гайжевська Відео 17:33, 30.09.2020 Оновлено: 10:25, 2.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Спалах COVID-19 в Україні трапився через "цирк місцевої влади", – Зеленський

Срыв совместной спецоперации со спецслужбами стран НАТО

Жодного апарату ШВЛ: як гроші з COVID-фонду "перекочували" на дороги й безробіття в Україні

Фокіна – про скандал у ТКГ: українці захоплюються моїм найрозумнішим дідусем

Фокіну передали держдачу, а Ющенку – чотирьох водіїв: що політики-пенсіонери отримують із бюджету