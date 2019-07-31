''Нафтогаз'' проти ''Газпрому'': прогнози експерта на 2020 рік

Експерт з енергетичних питань Генадій Кобаль дав прогнози щодо рішення трибуналу, який відбудеться 2020 року із приводу компенсації збитків на суму 5,2 млрд доларів.

Саме цю суму "Нафтогаз" вимагає від російського "Газпрому". Експерт зазначив, що в активі у "Нафтогазу" вже є перемога над "Газпромом" у стокгольмському арбітражі. Згідно із тим рішенням "Газпром" має виплатити більше 2 млрд доларів, додав він. Кобаль також зазначив, що по цьому рішенню вже є суттєві зрушення. Так наприклад, в Європі вже блокуються та арештовуються активи "Газпрому".

"Газпром", за словами експерта, виступає із пропозиціями, щоб "Нафтогаз" зараз відмовився від рішення стокгольмського суду і, таким чином, можна було би продовжити транспортування газу через Україну. Кобаль вважає, що ніхто на подібні умови не пристане, адже, на думку експерта, є рішення міжнародного арбітражу, яке має виконуватись, а вже далі можна буде говорити про продовження контакту.

Він додав, що це два різних питання, і Україні не варто їх об'єднувати у переговорчому процесі.

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