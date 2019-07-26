Новому прем'єру не позаздриш: експерт назвала найбільші проблеми

Новому прем'єру не позаздриш: експерт назвала найбільші проблеми305 Читати матеріал російською
Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе не заздрить новому прем'єр-міністру України.
На думку експерта, новий прем'єр-міністр України стикнеться із великими викликами - від виплати зовнішнього боргу до перемовин із "Газпромом" щодо транспортування газу через територію України. Україна та Європейський Союз наполягатимуть на довгостроковому десятирічному контракті, а от "Газпром" хоче обмежитись короткостроковим контрактом на один-два роки, заявила Климпуш-Цинцадзе.
Також пані віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України дала відповідь на питання про комунікацію між Україною та ЄС по антикорупційним реформам. Експерт нагадала і про штрафи за нерозмитнені авто, які досі їздять Україною на європейських номерах. Ці штрафи набувають чинності із 24 серпня 2019 року.
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