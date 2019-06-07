До закінчення парламентських виборів Зеленському не вигідно роз'яснювати свої позиції: Тука

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що як по переговорам у Мінську, так і по подіям у Верховній Раді важко визначитись, де позиція президента, де позиція речників, де позиція уповноважених осіб. На його переконання, це свідчить про відсутність єдиної позиції в команді президента і пошук якогось власного шляху.

Роз'яснити позицію, за словами Туки, мав би сам Зеленський. Але виходячи з того, що Україна знову перебуває у передвиборчих перегонах, він переконаний, що президент цього робити не буде через те, що за президентську партію будуть голосувати люди з діаметрально протилежними поглядами.

Тука нагадав, що досить велику підтримку президент отримав на територіях, які називають "вотчиною Партії регіонів". І після оголошення про участь у виборах Віктором Медведчуком, який, за словами чиновника, не збирається віддавати прихильників і прибічників, яких "ловить" на мирну риторику, буде точитись боротьба за титул політичної сили яка опікується миром на Донбасі.

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