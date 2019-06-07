Справа Гандзюк: нардеп вважає, що без пред'явлення звинувачень замовнику, можна говорити про змову

Народний депутат України, голова ТСК у справі Катерини Ганзюк Борислав Береза зазначив, що розуміє почуття батька загиблої активістки Катерини Гандзюк, Віктора, який, на його думку, з ганьбою почув терміни ув'язнення, які отримали вбивці його доньки.

За його словами, це можна пояснити тільки домовленістю зі слідством. А якщо це так, то суспільство має почути прізвища замовників, а не будь-кого іншого, підкреслив народний депутат. Тому що є незрозумілим, чому такі терміни ув'язнення отримали обвинувачені, які по умовно-достроковому звільненню можуть вийти на свободу вже за 3 роки.

Він наголосив, що в разі непред'явлення в суді вже найближчим часом звинувачення замовнику, можна говорити про те, що відбулася змова.

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