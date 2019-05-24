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Філарет сам ліквідовував УПЦ КП, про что свідчіть его підпис: релігієзнавець нагадав про ньюанс

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Релігієзнавець, директор Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш зазначив, що сьогоднішній Синод нічого нового до розташування сил у ПЦУ не вніс. За його словами, є окрема думка одного, дуже відомого і почесного ієрарха церкви - патріарха Філарета, з якою не погоджується 99% церкви.

За його словами, ми можемо спостерігати картину, тим більше після цього Синоду, в якій сумніватися не доводиться: позиція патріарха Філарета, який є правлячим єпископом столиці, розходиться абсолютно з усіма архіреями церкви.

На його думку, у будь-якій структурі можуть бути різні точки зору, але Філарету в чергове було вказано на то, що УПЦ Київського патріархату не існує з грудня 2018 року, вона ліквідована за підписом самого патріарха.

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