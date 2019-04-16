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Ймовірна причина пожежі в Парижі взята під сумнів

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Генеральний директор Національного заповідника “Софія Київська” Неля Куковальська зізналась, що вчорашня подія у Парижі її страшенно стривожила. Вона висловила великі сумніви, що причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері стали реставраційні роботи, які, за її словами, розписані в жорстких нормах і правилах. За її словами, аби говорити про можливість пожежі, треба дивитись на всі чинники, фактори та загрози, які діють на цю споруду.

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Неля Куковальська

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