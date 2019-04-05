Кому перейдуть голоси програвших кандидатів: відома соціолог дала несподіваний прогноз

Соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зазначила, що згідно з моделюванням другого туру, яке робили соціологи напередодні виборів, кандидат в президенти України Володимир Зеленський істотно переважав Петра Порошенка. Але результати опитувань по симпатіях у другому турі, співпадають з результатами першого туру та наразі не збільшується за рахунок симпатиків інших кандидатів. Виборці, за її словами, відповідають, що вони або не визначились, або не підуть на голосування.

Вона наголосила, що більшість з них, звичайно, визначиться, проте це буде голосування не "за", а "проти": "проти" кандидата Зеленського або "проти" кандидата Порошенка. Хто з них набере більше балів "проти", хто найменш прийнятний і буде, за її словами, визначатись протягом цих двох тижнів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram