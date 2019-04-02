Невідкладне стан: що чекає на хворого без декларації

Експерт групи "Реформа системи охорони здоров'я" в Реанімаційному пакеті реформ Тимофій Бадіков зазначив, що за статистикою Національної служби здоров'я, більшість із 27 млн декларацій, які вже підписані з українцями, уклали люди віком 40-64 роки. Найменше – люди старші 65 років

Але, за його словами, майже 16 млн громадян ще не підписали декларації зі своїми лікарями, яким за першої необхідності отримати рецепт на ліки або отримати направлення на діагностику, вони все одно повинні будуть це зробити.

В разі виникнення у пацієнта невідкладного стану, за його словами, будь-який лікар зобов'язаний, згідно з наказу Міністерства охорони здоров'я України, прийняти його і надати необхідну допомогу.

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