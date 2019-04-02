Українці приховують мету виїзду з окупованих територіях: Юсуф Курчкі

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Курчкі зазначив, що у українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях та перетинають лінію розмежування на Донбасі або адмінкордон з Кримом, мету виїзду до вільної частини України представники окупаційної влади запитують постійно.

За його словами, люди вже настільки обізнані в цьому, що реальну мету своєї поїздки вони ніколи не називають. Тому, зазначив заступник міністра, ті, хто приїжджав на голосування, тримав цю мету в таємниці.

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