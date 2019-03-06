Нових ''євроблях'' не буде: Южаніна підтримала дії митників

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, коментуючи інформацію про, начебто, нову схему ввозу авто на єврономерах, підтримала дії українських митників, які дають українським громадянам картки відмови.

Вона зазначила, що не вистачить часу перелічити всі норми Митного кодексу, Стамбульської конвенції і міжнародних двосторонніх угод між Україною та Польщею або Україною та Литвою, в яких міжнародні комерційні перевезення не надають право на використання легкових автомобілів.

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