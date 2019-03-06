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Відправити на смерть: генерал СБУ дав оцінку можливому силовому звільненню Донбасу

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Генерал-майор, екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк, коментуючи припинення відправки з Росії "гумконвоїв" на Донбас, зазначив, що Україна не повинна розраховувати на те, що Москва найближчим часом залишить ці терористичні групи, організації і цих "керівників" без підкріплення і планувати швидке звільнення цих територій. На його думку, країні потрібно відпрацьовувати дорожню карту без урахування того, що Росія їх залишить без уваги і захисту.

Він без особливої довіри поставився до інформації розвідки, яка доповідає, що Донбас безсилий і яка рекомендує керівникам держави зробити висновок про можливий наступ, який, за його словами, означає відправити на смерть десятки тисяч українців.

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