''Законних підстав для отримання мільйонних зарплат на держслужбі – немає'': Наливайченко

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, коментуючи рішення Кабміну про оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", зазначив, що важливо, щоб прозорі конкурси були запроваджені по всій системі влади, в усіх державних компаніях. За його словами, це нормальна європейська практика так само як і формування зарплати для таких керівників за середньою зарплатою у галузі.

Він наголосив, що законних підстав для отримання мільйонних зарплат на державній службі або у державних компаніях немає.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!