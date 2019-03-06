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''Законних підстав для отримання мільйонних зарплат на держслужбі – немає'': Наливайченко

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Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко, коментуючи рішення Кабміну про оголошення конкурсу на посаду голови правління НАК "Нафтогаз України", зазначив, що важливо, щоб прозорі конкурси були запроваджені по всій системі влади, в усіх державних компаніях. За його словами, це нормальна європейська практика так само як і формування зарплати для таких керівників за середньою зарплатою у галузі.

Він наголосив, що законних підстав для отримання мільйонних зарплат на державній службі або у державних компаніях немає.

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