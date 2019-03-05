Жителі окупованого Криму не хочуть служити в російській армії

Координатор громадської ініціативи "КримSOS" Таміла Ташева зазначила, що мешканці Криму відмовляються від сужби у російській армії, використовуючи для цього різні методи. За її словами, частина молодих людей призивного віку виїжджає до материкової частини України, хтось, посилаючись на віросповідання, доводить неможливість служби в армії.

За її словами, люди, які здебільшого залишили собі український паспорт, вимушені були отримати російське громадянство, але наражаються на небезпеку через кримінальну відповідальність за приховування другого громадянства. Такі зміни до російського законодавства, за словами активістки, були ухвалені Держдумою Росії, саме через анексію українського Криму та розумінням того, що відмова від служби в російській армії буде масовою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!