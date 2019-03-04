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Навчання НАТО у Чорному морі: експерт дав оцінку рівню небезпеки

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Військовий експерт Ігор Козій зазначив, що з огляду на ті небезпеки, які сьогодні створюються РФ, навчання НАТО у Чорному морі це необхідна річ. За його словами, держави-члени НАТО пробують сьогодні знайти модель чи адекватну поведінку в таких умовах. Крім того, за словами експерта, такі навчання стануть додатковим чинником безпеки на Чорному морі.

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