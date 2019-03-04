Підкуп виборців: народний депутат розповіла про додаткові повноваження для правоохоронців

Народний депутат України Ірина Суслова зазначила, що Верховна Рада зобов'язана проголосувати за законопроект, який підготував уряд, яким передбачена посилення відповідальності за підкуп виборців. За її словами, цим законом передбачається, що відповідальність буде нести не тільки особа, яка безпосередньо передає гроші виборцям, але й організатори всієї мережі з підкупу.

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