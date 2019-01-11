МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

''Прізвище президента України їх не цікавить'' – експерт вказав, від чого буде залежати співпраця з Заходом

381Читати матеріал російською

Експерт з економіки Борис Кушнірук зазначив, що з точки зору економіки, 2019 рік буде для України більш-менш сприятливим, проте країні треба бути готовою до глобальної економічної кризи, яка чекає на світову економіку у 2020-2021 рр., і яка відібється на попиті на основні продукти українського експорту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особи
Борис КушнірукБорис Кушнірук

Новини

Всі новини