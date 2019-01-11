''Прізвище президента України їх не цікавить'' – експерт вказав, від чого буде залежати співпраця з Заходом

Експерт з економіки Борис Кушнірук зазначив, що з точки зору економіки, 2019 рік буде для України більш-менш сприятливим, проте країні треба бути готовою до глобальної економічної кризи, яка чекає на світову економіку у 2020-2021 рр., і яка відібється на попиті на основні продукти українського експорту.

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