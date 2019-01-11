Поліція буде встановлювати всі обставини вибуху на шахті в Павлограді – речниця Дніпропетровської поліції

Заступник начальник відділу комунікації нацполіції Дніпропетровської області Ольга Кузнецова повідомила, що за фактом спалаху метану у шахті Павлограда відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України – "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою".

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