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''Моніторинг екологічної ситуації відсутній повністю'' – міністр з питань тимчасово окупованих територій

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Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш зазначив, що безконтрольна діяльність підприємств, що використовують небезпечні для життя і здоров'я людей речовини, на непідконтрольних Україні територіях, як на Донбасі, так і в Криму, несуть загрозу для цілого Чорноморсько-Азовського регіону.

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