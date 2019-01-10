''Моніторинг екологічної ситуації відсутній повністю'' – міністр з питань тимчасово окупованих територій

''Моніторинг екологічної ситуації відсутній повністю'' – міністр з питань тимчасово окупованих територій74Читати матеріал російською
Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш зазначив, що безконтрольна діяльність підприємств, що використовують небезпечні для життя і здоров'я людей речовини, на непідконтрольних Україні територіях, як на Донбасі, так і в Криму, несуть загрозу для цілого Чорноморсько-Азовського регіону.
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