Зростання соціальних стандартів при відсутності внутрішніх ресурсів: експерт дав прогноз на 2019 рік

Економічний експерт Максим Праздніков зазначив, що на хвилі передвиборної риторики у 2019 році будуть звучати розмови про підвищення пенсій і зарплати працівникам бюджетної сфери, однак, на його думку, на сьогоднішній день немає ані внутрішнього ресурсу, ані структурних змін, які б дали поштовх для зростання української економіки.