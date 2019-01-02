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Зростання соціальних стандартів при відсутності внутрішніх ресурсів: експерт дав прогноз на 2019 рік

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Економічний експерт Максим Праздніков зазначив, що на хвилі передвиборної риторики у 2019 році будуть звучати розмови про підвищення пенсій і зарплати працівникам бюджетної сфери, однак, на його думку, на сьогоднішній день немає ані внутрішнього ресурсу, ані структурних змін, які б дали поштовх для зростання української економіки.

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Максим Праздніков

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