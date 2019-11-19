Хуан Карлос позволил, чтобы его облепили более 100 000 пчел.

Пчелы полностью покрыли голову мужчины, у которого не было никаких средств защиты.

Хуан Карлос и пчелы скриншот с видео

Хуан Карлос и пчелы скриншот с видео

Таким образом ему удалось просидеть неподвижно 61 минуту, установив новый мировой рекорд.

Чтобы пчелы не улетали с Хуана Карлоса, на его макушку посадили Королеву Пчел.

Хуан Карлос и пчелы скриншот с видео

Хуан Карлос и пчелы скриншот с видео

После выступления на Хуане не осталось ни единого укуса.

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