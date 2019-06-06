Патріарший престол в Києві – далека перспектива: релігієзнавець

Релігієзнавець Людмила Філіпович підтвердила слова Вселенського патріарха Варфоломія про те, що юридично, Київського патріархату в УПЦ не існувало. За її словами, у 1992 році відбулося самовизначення частини православних віруючих щодо створення УПЦ КП. Проте їхньому неканонічному існуванню, яке, нарешті, завершилося визнанням з боку Константинопольського патріархату, поставило крапку остаточно.

Ідея створення Патріаршого престолу в Києві, на її переконання, буде існувати, як далека перспектива для ПЦУ, бо віруючі, за її словами, які знаходяться в статусі митрополії, хотіли би підняти рівень цього статусу до рівня Патріархії.

Нагадаємо, Вселенський патріарх Варфоломій заявив, на зустрічі з українськими журналістами в Стамбулі минулого тижня, що Київського патріархату не існує і ніколи не існувало.

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