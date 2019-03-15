Патологічна нестача сну: лікар сказала, коли варто турбуватися

Патологічна нестача сну: лікар сказала, коли варто турбуватися60Читати матеріал російською
Лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова зазначила, що не зважаючи на те, що середня тривалість сну у людини 7-8 годин. Проте, за її словами, є люди, які висипаються і за 6 годин, а є й такі, для яких норма сну становить 9 годин. Але, вона підкреслила, що вихід за ці рамки є патологією.
Разом із тим, вона зазначила, що люди, які стверджують, що вони сплять по 4 години, мають таку якість сну, що решту часу вони просто не відчувають, що вони сплять.
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