Пашинський – неоднозначна фігура, але запитань до судової системи ще більше: юрист

Експерт з конституційного права Боглан Бондаренко прокоментував арешт Сергія Пашинського.

У соцмережах називають арешт Пашинського реваншем до старої влади, оскільки Пашинського вважали одним з п'яти головних ворогів Кремля.

"Так само я можу сказати, що Пашинського називали рейдером, так само я можу сказати, що деякі люди називали його злочинцем. Контроверсійна фігура, однозначно. Тому дамо кожній людині, кожному громадянину ставитись до Пашинського так, як вони того хочуть. Стосовно того, що відбулось у суді, тут два моменти: перший – зараз ситуація, коли рішення щодо обрання запобіжного заходу по Пашинському мені зовсім не зрозуміле, а другий: генеральна прокуратура закрила справу по відсутності складу злочину, це при тому, що у Хімікуса простріляна нога, і він кульгає. Як так?" - зазначив Бондаренко.

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