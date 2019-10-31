Пару слів про секс: як на українському телебаченні висвітлюють тему взаємини статей

Одна із головних та болючих тем українського суспільства - секс - вже тривалий час не знаходить собі місця на українському телебаченні.

З того, що пропонувало вітчизняне ТБ, теми, реакція ведучих і спеціально дресированої аудиторії (масовки) опустило проблему дорослих людей до підліткового рівня. Ми пригадали, як виглядали програми та їхні ведучі і стало соромно. І це не через теми, які пропонувались для обговорення, а через те, куди заносило наших телевізійних колег і що саме викликало їхній інтерес у спілкуванні з героями програм.

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