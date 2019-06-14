Парцхаладзе назвав одну з найбільш корумпованих структур в Україні

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе вважає однією з найбільш корумпованих структур в Україні Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

Для боротьби зі зловживаннями в ДАБІ міністерство залучило робочу групу і багато фахівців.

"Вивчаємо досвід інших країн, щоб мінімізувати ці ризики. Можливо, назавжди ми цю корупцію не поборемо, але мінімізувати можемо", – зазначив чиновник.

Також Парцхаладзе порадив тим, хто купує квартиру, в першу чергу звернути увагу на дозвільні документи – договір оренди землі та договір на будівництво.

"Якщо цих двох позицій немає, то не треба інвестувати, тому що наступним кроком може бути "Еліта-Центр", – заявив він.

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