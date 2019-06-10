Партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка представила перших осіб свого списку, які братимуть участь у виборах до Верховної Ради 54

писок очолив лідер партії сам Гриценко. У першій п'ятірці також народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова. Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся