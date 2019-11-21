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21 листопада • оновлено в 04:29
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Паровий трактор XIX століття

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Паровий трактор - трактор або тягач, який використовує в якості силової установки паровий двигун.

Подібні трактори активно проводилися і використовувалися в першій половині 20-го століття, але через низьку ефективність примітивних конструкцій парового двигуна того часу швидко були витіснені зі сфери застосування з появою ефективних конструкцій двигуна внутрішнього згоряння, а також з початком епохи дешевого бензину з закінченням Другої світової війни.

В даному відео зображений трактор Dampfpflug-Lokomotiv. Для того часу це був дуже потужний трактор, який використовувався для орання земельних ділянок.

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