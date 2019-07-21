Парламент втрачає довіру українців: названі причини низької явки на виборах в Раду

Вибори до Верховної Ради України від 21 липня 2019 року: спецефір ObozTV "Чергові позачергові".

Доктор соціологічних наук Павло Кутуєв пояснив причини низької явки на позачергових парламентських виборах.

За його словами, справа не тільки у відпускному сезоні.

"В Україні традиційно найбільші ставки робляться на президентську кампанію, тому що це такий собі "кубок чемпіонів" в політиці, – наголосив Кутуєв. – ... Були високі ставки, є чемпіон, який здобув "чемпіонський кубок президента". І далі вже якось складеться – так працює людська психологія".

Ще однією причиною низької явки він назвав відсутність довіри українців до Верховної Ради. "У нас немає політичних партій, які пропонували би чіткі ідеологічні платформи і хоча б намагалися дотримуватися цих ідеологічних платформ", – зазначив соціолог.

Детальніше про "втому" виборців та їхні очікування – в нашому ефірі.

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