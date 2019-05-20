Парламент невиконаних обіцянок: нардеп пояснив, чому хоче зайнятися Рада до виборів

Народний депутат України Олександр Опанасенко, коментуючи відставку уряду та можливий розпуск парламенту, запропонував не забігати наперед і дочекатись рішення президента України Володимира Зеленського. За його словами, він погоджується з президентом в тому, що у парламенту цього скликання є ще багато з того, що було обіцяно перед виборами, але досі не було зроблено напередодні наступних, зокрема й дострокових, виборів Верховної Ради.

Разом із тим він вважає, що після сьогоднішніх заяв Зеленського у парламенті буде важко зібрати 226 голосів для ухвалення законів, тим більше для зняття депутатської недоторканості, за яку мають проголосувати, як нагадав народний депутат, 300 і більше народних обранців.

Він також додав, що варіантів про дату майбутніх виборів може бути декілька, що, власне і стане завтрашньою темою консультацій. Проте, за його словами, настрій у депутатів вже "передвиборчий", до того ж, підготовча політична активність вже почалась.

Тож, він закликав дочекатись указу президента і далі відштовхуватись від конкретних дат.

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