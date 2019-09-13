Парламент дав слабину: експерт з транспортних питань про євробляхи

Експерт з транспортних питань Олександр Кава прокоментував ситуацію із черговим відтермінуванням штрафів для власників авто на єврономерах на 90 днів.

Він наголосив, що це відтермінування навряд чи буде останнім. Парламент, на його думку, показав слабинку, і показав, що готовий вчергове йти на поступки. Це пов'язано із тим, що величезна кількість авто і досі залишається нерозмитненими, і люди вже не дуже охоче йдуть їх розмитнювати. На думку експерта, у листопаді місяці український парламент вкотре повернеться до цього питання.

Він зазначив, що хороші політики думають про рейтинги завжди, а не лише перед виборами. На його думку, парламентарі зараз створюють вигляд, що ніби-то йдуть на поступки, але пізніше вже цього не робитимуть. Вочевидь, що після подібного рішення тисячі власників авто на євробляхах не побіжать їх розмитнювати, додав Кава.

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