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29 листопада • оновлено в 12:18
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Паркуристи в пустелі

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STORROR - це команда з семи елітних спортсменів, кожен з яких володіє своїм індивідуальним характером. Їх об'єднує вроджена пристрасть до руху і любов до пригод.

Паркуристи в пустелі

Паркуристи в пустелі

Скріншот з відео

Паркуристи в пустелі

Паркуристи в пустелі

Скріншот з відео

Після 10 років плідної праці та щоденної роботи над своїми навичками, хлопці, за виступами яких стежить світове співтовариство, створили самий знаковий бренд в паркурі.

Паркуристи в пустелі

Паркуристи в пустелі

Скріншот з відео

Паркуристи в пустелі

Паркуристи в пустелі

Скріншот з відео

Цього разу хлопці опинилися посеред пустелі. Спускаючись по горбах і пересіченій місцевості, спортсмени виконують різних трюки, від яких захоплює дух. У хлопців попереду багато перешкод, і дізнатися, як вони їх долають, ви можете, переглянувши цей ролик.

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