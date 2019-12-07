Паркур як стиль життя

Паркур - недавній вид вуличної культури активної молоді, за короткий термін підкорив улиці своїми прихильниками. Паркур допомагає долати себе, свій страх і комплекси, перемагаючи відстані і перешкоди міста. Паркур зародився як рух, що виступає проти обмеження свободи людини кам'яними джунглями. Що таке паркур? Спорт, мистецтво, філософія? Саме на це питання і покликаний відповісти наш портал, ми разом з вами спробуємо в цьому розібратися.

паркур скріншот з відео

паркур скріншот з відео

В даний час паркур привертає до себе пильні погляди преси, різного штибу. Інтернет ресурси наповнені яскравими відео роликами з роликами типу "паркур для початківців", в яких фігурують відомі трейсери, на відео паркур трюки виглядають простими, відпрацьованими рухами, в житті все набагато складніше.

паркур скріншот з відео

паркур скріншот з відео

Що таке паркур? Він включає в себе елементи акробатики і хореографії; паркур трюки дуже складні у виконанні. Не вірте тому, хто переконує вас в простоті цього виду спорту - хто говорить, що навчитися паркур трюкам може кожен, це не так. Девід Бейлі, людина, яка по праву вважається засновником цього виду спорту, стверджував, що навчитися технічно, виконувати паркур трюки важливо; але це, безумовно, не все - головне тут філософія. Якщо її не дотримуватися, то не варто і починати навчання паркуру.

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