Паркур - рух без кордонів
Паркур - дисципліна, що є сукупністю навичок володіння тілом, які в потрібний момент можуть знайти застосування в різних ситуаціях людського життя. Основні фактори, що використовуються "трейсерами: сила і вірне її застосування, вміння швидко опинитися в певній точці простору, використовуючи лише своє тіло.
Паркур - рух без кордонів
Скріншот з відео
Паркур - рух без кордонів
Скріншот з відео
Головною ідеєю паркуру є виражений Давидом Беллем принцип "немає меж, є лише перешкоди, і будь-яка перешкода можна подолати". Основні обмеження в паркурі накладаються трьома його аксіомами: Безпека, Ефективність, Простота.
Паркур - рух без кордонів
Скріншот з відео
Паркур - рух без кордонів
Скріншот з відео
В даному ролику ми побачимо кілька змагань з цієї дисципліни. Пам'ятайте, що ці трюки виконуються професіоналами, не повторюйте їх будинку.
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