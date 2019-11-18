Пара зайнялася екстремальним сексом прямо на одному з мостів у Києві

У Києві на арці одного з мостів прямо посеред дня хлопець і дівчина зайнялися сексом.

Пару встигли зазнімкувати очевидці. Відповідні фото були опубліковані на Telegram-каналі "Типичная Украина". Де саме були зроблені знімки, не уточнюється.

"Молода пара в пориві пристрасті вирішила зайнятися сексом прямо на мосту в Києві. Цей захід було знято на камеру. Всім би такого кохання", – сказано в пості.

Відзначимо, поруч із молодими людьми видно дві пляшки, ймовірно, з алкоголем. Можна припустити, що коханці, займаючись екстремальним сексом, були нетверезими.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Солом'янському районі Києва поліція затримала чоловіка і жінку, які зайнялися сексом на очах у перехожих прямо на капоті припаркованого авто. Можливо, люди були в стані сильного наркотичного сп'яніння.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!