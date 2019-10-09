Паперові документи все одно варто зберігати: деталі діджиталізації

Начальник головного управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко у прямому етері ObozTV прокоментував нововведення у напрямку "Держава в смартфоні".

Він заявив, що є прихильником того, щоб усі сервіси українці отримали в онлайн режимі, тому він вважає, що і трудову книжку можна переводити в онлайн режим.

"Ключова річ у цьому питанні - це наповнення реєстру. В ньому повинні бути персональні дані про людину, дані про всі місця роботи, це повинні бути електронні записи, як рядки у реєстрі. Це повинен бути динамічний реєстр, щоб можна було лікарняні туди передавати. Вже у світі існують технлогії для поєднання реєстрів, щоб вони могли зчитувати дані один одного", - зазначив Куценко.

Захистити дані у реєстрах можна, це криптографічна річ, і ми знатимемо, хто заходив і які речі змінював, додав він.

"Але я раджу українцям зберігати паперові документи, адже у випадку наявності помилок в електронній системі, паперові документи залишаються єдиним джерелом, яке може підтвердити інформацію", - заявив Куценко.

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