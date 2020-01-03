Папа Римський відбився від агресивної жінки

Папа Римський Франциск під час прогулянки у новорічну ніч площею у Ватикані потрапив у неприємну ситуацію.

Конфуз трапився, коли невідома жінка силою схопила понтифіка за руку і потягнула до себе. Франциск швидко вирвав руку і вдарив жінку по руці. Відео інциденту виклали в соцмережах.

Після цього в ситуацію втрутилися охоронці. Жінка при цьому продовжувала кричати, але Папа вже не реагував на це.

1 січня понтифік все-таки вибачився за свій вчинок. "Терпіння – це любов. Іноді ми втрачаємо терпіння, як я вчора. І сьогодні я прошу вибачення за вчорашній поганий приклад ", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму щорічному різдвяному посланні світу Urbi et Orbi 25 грудня Папа Римський Франциск згадав серед країн, які страждають від війни, і Україну.

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