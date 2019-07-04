Папа Римський обговорить з Путіним проекти на окупованій території Донбасу

Директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш зізнався, що у нього немає якихось очікувань від зустрічі 4 липня в Ватикані Папи Римського Франциска і президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, ця зустріч буде вже третьою, а за результатами перших двох ніяких змін не відбулося. Цього разу, за його інформацією, вони планують обговорити питання церкви, ситуацію в Україні і на Близькому Сході. Але насправді, на думку урядовця, ця зустріч більше необхідна Путіну для легітимізації себе, і він використовує будь-яку можливість зустрітися з лідерами західного світу.

Він нагадав, що помічник російського президента Юрій Ушаков, говорив про те, що збирається обговорювати гуманітарні проекти Римсько-католицької церкви на Донбасі. Тобто, на його переконання, якщо це дійсно буде підтверджено з боку Ватикану, фактично це означає, що Ватикан з лідером країни-окупанта буде обговорювати свої проекти на території, яка міжнародною спільнотою визнається територією України.

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