Паніотто: референдум з Криму і Донбасу можуть зманіпулювати

Тетяна Гайжевська Відео 13:20, 2.02.2021 Оновлено: 14:16, 2.02.2021

Референдум щодо Криму і Донбасу, якщо він буде проведений в Україні, може бути пов'язаний із маніпуляцією. Зокрема, отримати бажаний результат референдуму можна через специфічне формулювання запитань.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

На його думку, питання повернення окупованих територій – це не одне, а ціла низка питань, у більшості з яких пересічні громадяни некомпетентні. На всеукраїнський референдум варто виносити лише деякі з них, впевнений соціолог.

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