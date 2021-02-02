Паніотто: референдум з Криму і Донбасу можуть зманіпулювати

Референдум щодо Криму і Донбасу, якщо він буде проведений в Україні, може бути пов'язаний із маніпуляцією. Зокрема, отримати бажаний результат референдуму можна через специфічне формулювання запитань.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

На його думку, питання повернення окупованих територій – це не одне, а ціла низка питань, у більшості з яких пересічні громадяни некомпетентні. На всеукраїнський референдум варто виносити лише деякі з них, впевнений соціолог.