Паніка і ажіотаж навколо ''ПриватБанку'' – частина передвиборної кампанії: екс-міністр економіки

Міністр економіки України 1997-1998 рр Віктор Суслов вважає, що ситуація навколо "ПриватБанку" має штучний характер та є елементом передвиборчої кампанії чинного президента України Петра Порошенка, мета якої – підняти ажіотаж та викликати паніку в країні.

Він вважає, що економічних передумов для хвилювання вкладників "ПриватБанку" немає, проте, курс гривні до іноземних валют може бути зірвано, але виключно через певні дії НБУ, про що опосередковано свідчать заяви голови Нацбанку Якова Смолія, про можливе проведення емісії у 100 млрд. гривень.

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