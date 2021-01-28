Пандемія: Велика Британія першою у Євросоюзі перетнула позначку смертності в 100 тисяч

Obozrevatel Відео 08:00, 28.01.2021 Оновлено: 08:09, 28.01.2021

Пандемія коронавірусу: Велика Британія першою у Євросоюзі перетнула позначку смертності в 100 тисяч

Німецька авіакомпанія "Lufthansa" з 1 лютого перестане пускати на борт пасажирів у медичних масках. "AstraZeneca" відстала від графіку виробництва COVID-вакцини на два місяці, а в Австралії протягом 10 днів не виявили жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію.

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