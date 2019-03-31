Пам'ятка виборця: що забороняється робити під час голосування

Найбільш поширеним порушенням на виборчих дільницях є оголошення свого вибору. Виборця, за таке публічне порушення таємниці голосування, може очікувати штраф в розмірі до 5000 гривень або 3 роки ув'язнення. За перешкоджання голосуванню іншим виборцям вирок може скласти також 3 роки, А якщо це супроводжувалося погрозами і псуванням майна в ув'язненні можна провести 5 років.

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