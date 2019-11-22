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22 листопада • оновлено в 12:28
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Паливо взимку не подорожчає: експерт з нафтопродуктів

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Експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував перспективи та прогнози щодо ринку нафтопродуктів в Україні. Чи не вистачатиме українцям палива взимку та чи не здорожчає це паливо.

"Насправді покищо підстав для якогось підвищення я не бачу. Ринок входить в метрвий сезон. Люди мало їздять. користуються громадським транспортом. Мало їздять на довгі дистанції. А якщо розібратись, від чого залежать ціни, то теж не має підстав. Ціна залежить від зовнішнього ринку, бо ми імпортозалежна держава; від курсу гривні, тому що платимо в доларах або в євро. А коли ми бачимо ціну на АЗС, то ми маємо розуміти, що орієнтовно 47% від цієї ціни іде а актив держави", - заявив Косянчук.

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Леонід Косянчук
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