Палити по-європейськи

Життя без цигарок повноцінне та яскраве. В цьому впевнена Валерія. Вона покинула цю згубну звичку 7 років тому. А до того, ще зі шкільного віку, викурювала по пачці цигарок на день. Радіє, що нині підлітки рівняються на кумирів, що не палять і пропагують здоровий спосіб життя.

Поки ж Україна - стабільно посідає місце у двадцятці країн-лідерів з куріння. Палить в країні практично кожний шостий. Хоча, за даними глобальних досліджень, у світі п'ята частина курців вже відмовилася від цієї згубної звички. Тютюнові кампанії вперше за свою історію фіксують збитки. Тому й перепрофілювалися, розповідають аналітики.

Тютюнові гіганти заробляють більше на продажу електронних цигарок. Лікарі ж кажуть, шкоди від них не менше. Тому єдиний спосіб захистити свої легені - відмовитися від паління раз і назавжди.

У світі від куріння щороку помирає понад 5 мільйонів людей. До 2030 року ця цифра зросте до 8 млн. смертей. 90% - від раку легенів, 75% - від хронічного бронхіту і 25% - від ішемічної хвороби серця обумовлені курінням.

Долучилися до антитютюнової кампанії й у вітчизняному Міністерстві охорони здоров'я. Оприлюднили на сайті відомства законопроект, покликаний обмежити вміст нікотину в цигарках та скоротити обіг електронних пристроїв. Це - адаптація українського законодавства до Директиви Європарламенту про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну.

У документі йдеться про те, щоби заборонити виробництво (крім для експорту), оптову та роздрібну торгівлю, а також імпорт для продажу в Україні сигарет, у яких показники вмісту нікотину більше за 1 мг, смоли – 10 мг, моно оксиду вуглецю – 10 мг.

Також у МОЗ пропонують заборонити тютюнові вироби, що містять різні буцімто вітамінні домішки. Та регулювати обіг на ринку електронних сигарет та нагрівачів для куріння. Втім не всі лікарі вірять, що парламентарі проголосують за такі зміни.

Лікар Лозинський твердить, міністерству варто вдатися до радикальніших методів. Частіше проводити антитютюнові кампанії, запроваджувати більше заборон та штрафів для любителів тютюну. Чи піти за прикладом Сан-Франциско, що стало першим в світі містом, де взагалі заборонили продаж електронних цигарок.

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